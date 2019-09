Governo giallorosso, Lega Cuoio: "Saremo presenti a Pontida e con gazebo sul territorio"

"Siamo pronti, questo governo impopolare troverà filo da torcere e noi già dai prossimi giorni partiremo con delle gazebate volte a spiegare quello che sta avvenendo, come sta avvenendo e perché. L’alleanza PD – M5S durerà poco e non appena si fermerà questo scempio, andremo a governare con una maggioranza stabile, formando il cosiddetto Governo del SÌ che lavori per i nostri cittadini e non per i poteri forti e le banche. In Italia siamo il primo partito e questo può solamente evidenziare due cose, la prima che siamo ostaggio di 100 parlamentari e la seconda, che inizieremo vincendo le prossime elezioni Regionali per poi andare ad amministrare la nostra bellissima Nazione che purtroppo sarà nuovamente invasa dal finto buonismo grazie ad un partito che ahimè li ha risuscitato i morti. La lega Santa Croce e San Miniato giorno 15 sarà presente a Pontida per dimostrare al nostro leader che questo inciucio ci ha uniti ancora di più e che appoggiamo in pieno la strada intrapresa. Abbiamo già previsto per Settembre dei gazebo ai mercati di Ponte a Egola e Santa Croce, nelle piazze e nei pressi dei supermercati, ad Ottobre invece andremo a Roma. Questo finto matrimonio ci ricarica e ci dimostra ancora una volta che la Lega è l’unico partito coerente, con un leader serio che non scende a patti per le poltrone. Abbiamo a cuore i nostri cittadini e sappiamo quanto sia importante salvare gli italiani dai vari Renzi e Monti. Invitiamo dunque i nostri simpatizzanti e non, a seguire le nostre pagine Facebook dove pubblicheremo per tempo i vari eventi già programmati e gli altri che abbiamo in cantiere. Qualsiasi inciucio da palazzo non potrà mai fermare un popolo in cammino".

Giovanni Pasqualino, commissario Lega comprensorio del cuoio

