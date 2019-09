Incendi di magazzini e rimessaggi in Toscana: due episodi nella notte

Si sono verificati questa notte due incendi di locali utilizzati per lavorare in Toscana. A Prato, in via Santa Trinità, un piccolo magazzino adibito a rimessaggio è andato in fiamme. Il locale interessato si trovava al piano terra di un condominio di tre piani. L’incendio è stato domato in breve tempo dai vigili del fuoco di Prato senza il coinvolgimento di nessuna persona. Le cause dell'evento in corso di accertamento.

Maggiore è la gravità di quanto accaduto a Capalbio, nel Grossetano. Una tettoia in legno e vetroresina è andata completamente distrutta in località Poggi Alti. Oltre alla rimessa di circa 50 metri quadrati, sono andati distrutti dei pannelli fotovoltaici e un'auto. Anche in questo caso, le cause sono in corso di accertamento.

