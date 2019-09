Investito dal treno a Castelfiorentino, interviene Pegaso

Una persona, pare un ragazzo secondo le prime informazioni, è stato investito nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfiorentino intorno alle 13 di oggi, mercoledì 4 settembre. L'intervento del 118 è stato segnalato in piazza Cavour, dove a pochi passi un passaggio a livello regola il transito di auto tra il centro e la zona di Praticelli. Sul posto un'automedica, un'ambulanza della locale Misericordia, carabinieri e polizia municipale. Una volta arrivato l'elisoccorso Pegaso, il giovane è stato trasferito in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Per quanto riguarda la dinamica, pare che il giovane abbia attraversato senza accorgersi del treno in transito, invece di utilizzare il sottopasso pedonale.

Il canale di informazione della viabilità Muoversi in Toscana informa che i treni percorrenti la direttrice Empoli-Siena potranno subire ritardi fino a 60 minuti, variazioni o cancellazioni.

‼🚆#treni A causa del ferimento di una persona nei pressi di Castelfiorentino

▶ 6874 #Siena-#Empoli limitato a #Certaldo. Viaggiatori con 11764 Siena-#Firenze SMN

▶ 11789 Empoli-Siena limitato a #Granaiolo. Viaggiatori con 11769 Firenze SMN-Siena#pendolariTOS https://t.co/CWKgff0YGj — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) September 4, 2019

🚆‼ Aggiornamento ritardi in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine per valutare l’entità dell’investimento:

🕑 11768 fermo con +20’;

🕑 11789 fermo con +10’. https://t.co/TpQgoH3zKf — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) September 4, 2019

🚆🔵 Aggiornamento.

Riprende gradualmente la circolazione sulla linea #Empoli– #Siena.

🕑 Il treno regionale 11769 #Firenze–Siena viaggia con 13’ minuti di ritardo https://t.co/ul8PjlHvF1 — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) September 4, 2019

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Castelfiorentino