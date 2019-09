Istituto Roncalli, conclusa la formazione dei docenti

Si è conclusa ieri, martedì 3 settembre, la prima Summer School organizzata dall’Istituto Roncalli, in collaborazione con la Usl Toscana Sud Est, dedicata alla formazione dei docenti.

Circa 50 docenti dell’istituto hanno partecipato, presso il Siaf di Volterra, alla due giorni dedicata alla promozione delle life skills e al team building. I docenti, coordinati da due esperti dell’associazione Life skills Italia, hanno potuto lavorare sulle “competenze di vita”, competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento, che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. In particolare i lavori, che hanno previsto il coinvolgimento dei docenti attraverso la creazione di gruppi tematici, si sono concentrati sulle competenzeemotive (consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress), su quelle relazionali (empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci) e su quelle cognitive (risolvere i problemi, prendere decisioni,pensiero critico, pensiero creativo).

Durante i due giorni ci sono stati anche momenti non formali, come la visita serale alla città di Volterra e la visita alla casa museo Consortini.

“Ci tengo a ringraziare la Usl Toscana Sud Est per la collaborazione nella realizzazione di questa Summer School, - commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- sono stati due giorni intensi che hanno favorito la coesione del corpo docente e che hanno visto i nostri professori mettersi in gioco per sperimentare attività che poi verranno riprese e potenziate anche all’interno del gruppo classe. Potenziare le life skills è fondamentale per relazionarsi meglio agli altri e favorisce il benessere a scuola, sia dei docenti che degli studenti, a cui siamo particolarmente attenti. La formazione non si ferma qui, ma prosegue nei prossimi giorni con la visita ad alcune scuole innovative e poi durante l’anno scolastico con altri appuntamenti dedicati ai docenti. Un ringraziamento va anche al Liceo Artistico Carducci di Volterra che abbiamo avuto la possibilità di visitare.”

