'La scelta' verso il tutto esaurito, ultimi posti disponibili

Teatro che viaggia verso il tutto esaurito per "La scelta", spettacolo teatrale in scena in anteprima assoluta giovedì 5 settembre 2019, ore 21,30 al teatro multisala Boccaccio di Certaldo. Chi fosse interessato a prenotare i biglietti ancora rimanenti (ingresso euro 10, in beneficenza alla Propositura di San Tommaso), può farlo nel seguente modo: tel. 0571 664778; webwww.multisalaboccaccio.it sezione “biglietteria on-line”.

“La scelta”, atto unico tratto dall'omonimo romanzo di Maurizio Chinaglia, regia di Ilaria Favini,

è una commedia drammatica che narra dell’amore tormentato di Giovanni, professore cinquantenne studioso di Dante, con la più giovane Paola, che vorrebbe da lui una famiglia. Tra i due Giulia, monaca di clausura, presenza più evocata ed immaginaria che reale, che con le sue riflessioni e consigli guiderà appunto la scelta finale dei protagonisti sulle decisioni da prendere per la loro storia d’amore.

Personaggi e interpreti: Giulia: Paola Salvadori; Giovanni: Luigi Fiorentino; Paola: Rebecca Francioni. Simonida Miletic: soprano; Diana Colosi: arpa. Scene di Roberta Mantellassi.

Lo realizzazione dello spettacolo, organizzato e promosso dalla Propositura di San Tommaso Apostolo, in collaborazione con il Comune di Certaldo, è stata possibile grazie anche alla collaborazione di Società GrandeSchermo, Mantellassi 1926 arredamenti, Effea srl lavorazioni in ferro, trattoria La Casalinga.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

