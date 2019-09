Leonardo 50.0, a Vinci l'arte contemporanea al servizio del Genio

Leonardo 50.0, omaggio al Genio vinciano con 50 opere d'arte contemporanea nella divina proporzione: questo il nome della mostra che inaugurerà venerdì 6 settembre nella Chiesa di Santa Croce a Vinci, dove il Genio fu battezzato e iniziò il suo percorso nella civiltà umana, modificandola per i secoli a venire. La mostra è l’ultimo appuntamento del cartellone di eventi dedicati al Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci promosso dall’associazione VivaVinci, in collaborazione con FuoriLuogo – Servizi per l’Arte e C.R.A. Centro Raccolta Arte, e con il patrocinio del Comune di Vinci e della Regione Toscana.

Alla presentazione, avvenuta all'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, hanno partecipato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, Marzio Lenzi, presidente associazione VivaVinci, il curatore della mostra Filippo Lotti, Antonella Tabani della Casa d'Arte San Lorenzo, l'artista e membro dell'associazione Massimo Barlettani.

Ai 50 artisti coinvolti è stato chiesto di rivisitare i temi leonardiani, rigorosamente in una tela di 50x80,9 cm, rispettando la proporzione aurea che ha rivoluzionato il Rinascimento. Le opere saranno presenti vicino al Fonte battesimale e potranno essere visitate tutti i giorni dalle 10 alle 18.30, salvo funzioni religiose concomitanti. Alcune curiose rivisitazioni non faranno che piacere al visitatore, come la Dama con Topolino (invece dell'ermellino) di Fabio De Poli e il Leonardo presente sulle vecchie 50mila lire ritratto da Andrea Gnocchi.

Quello di VivaVinci è il quarto evento dedicato al 500esimo anniversario dalla morte di Leonardo: si sono seguiti nell'estate la Cena rinascimentale, il concerto lirico, lo spettacolo di Vittorio Sgarbi.

Massimo Barlettani, nel suo duplice ruolo, ha affermato che "trovarsi da artista di fronte a Leonardo fa tremare i polsi, per noi è una bella soddisfazione. L'associazione ha fatto tante altre iniziative, per farvi capire il livello vi dico che il maestro Cavallaro che ha diretto il concerto lirico sarà a Monza per inaugurare Gran Premio di Formula Uno.

Parlando degli artisti, Filippo Lotti spiega: "Abbiamo selezionato 50 artisti, un terzo sono della Casa d'Arte San Lorenzo, ma abbiamo invitato artisti italiani per nascita o d'adozione, libanesi, spagnoli, stranieri che lavorano in Italia. Volevamo avere una visione di Leonardo a 360°".

“Anche se stiamo celebrando i 5 secoli dalla sua morte, Leonardo in realtà è ancora vivo e continua a dialogare con il presente – afferma il sindaco Torchia - E questa nuova esposizione sta qui a dimostrarlo, con ben 50 artisti nazionali e internazionali che hanno tratto ispirazione dal Maestro vinciano per la creazione delle loro opere. A Vinci abbiamo da sempre opere contemporanee per il Genio, pensiamo alla piazza dei Guidi disegnata da Mimmo Palladino, l'Uomo Vitruviano di Mario Ceroli, i cicli di Cecco Bonanotte. La lacuna di arte contemporanea per questo anniversario è stata ampiamente colmata da VivaVinci”.

A disposizione dei visitatori il catalogo edito da Bandecchi & Vivaldi, con schede tecniche delle opere redatte da Selina Fanteria e un’introduzione critica dello storico dell’arte Ivan Quaroni. La mostra è gratuita e terminerà domenica 29 settembre.

GLI ARTISTI

Evita Andújar, Irene Balia, Christian Balzano, Massimo Barlettani, Luca Bellandi, Thomas Berra, Giuseppe Bombaci, Alain Bonnefoit, Roberto Braida, Fabio Calvetti, Carlo Cane, Adele Ceraudo, Karina Chechik, Vanni Cuoghi, Zazzà D’anna, Dellaclà, Elio De Luca, Ilaria Del Monte, Fabio De Poli, Domenico Di Genni, Satoshi Dobara, Paolo Fiorellini, Franco Mauro Franchi, Giuliano Giuggioli, Andrea Gnocchi, Ali Hassoun, Susan Leyland, Irene Lopez de Castro Riccardo Luchini, Mario Madiai, Susy Manzo, Giovanni Maranghi, Andrea Marchesini, Arianna Matta, Francesco Musante, Ciro Palumbo, Davide Puma, Alessandro Reggioli, Carlo Romiti, Samuel Rosi (Muz), Riccardo Ruberti, Marcello Scarselli, Laura Serafini, Tina Sgrò, Antonio Sidibè, Matteo Tenardi, Pier Toffoletti, Giuliano Tomaino, Stefano Tonelli, Giuseppe Veneziano.

Elia Billero

