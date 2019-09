Il programma delle celebrazioni a Pistoia per la Liberazione

Per celebrare il settantacinquesimo anniversario della Liberazione di Pistoia dall'occupazione nazifascista, che avvenne l'8 settembre 1944, sono in programma alcuni appuntamenti organizzati dal Cudir-Comitato Unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del Comune di Pistoia.

Sabato 7 settembre, alle 21 in piazza del Duomo si terrà la tradizionale luminaria, accompagnata dal saluto delle Istituzioni e dal concerto con ballo. Per l'occasione, tutti i palazzi che si affacciano sulla piazza saranno illuminati con ceri.

La mattina di sabato, alle 11, l'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Pistoia, in viale Petrocchi 159, presenta il progetto Alla macchia. Resistenza civile e personale militare alleato nella zona di Pistoia.

Domenica 8 settembre, nel giorno dell'anniversario della Liberazione di Pistoia, alle 11 in piazza della Resistenza si terrà l'omaggio della città alla Resistenza, con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. Vi parteciperanno il sindaco Alessandro Tomasi, il presidente della Provincia Luca Marmo, il prefetto Emilia Zarrilli. In seguito, il corteo si sposterà alla stazione ferroviaria per la deposizione di una corona alla lapide degli ex internati, che ricorda i pistoiesi deportati nei campi di concentramento. In caso di maltempo, le corone saranno deposte in forma privata.

Lunedì 9 settembre, alle 11, in forma privata si terrà la deposizione della corona per commemorare la strage nazifascista alla Villa Rossa (Casa Rossa) di Montale - 14 luglio 1944.

Martedì 10 settembre, alle 11, nel cortile del Palazzo comunale sarà reso omaggio alla memoria della piccola Ione Pacini, del magistrato Rinaldo Pixeddu e di Franca Priami, uccisi dai tedeschi proprio nel cortile del Palazzo comunale. Una corona di alloro sarà deposta sulla lapide in memoria di Ione Pacini.

Giovedì 12 settembre, alle 11, in piazza San Lorenzo si terrà la cerimonia in ricordo dei martiri di San Lorenzo. Infine, venerdì 13 settembre, alle 17, nella zona del Centro commerciale Panorama è in programma la cerimonia di intitolazione del giardino a Miguel Pereira.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

