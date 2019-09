Livorno, Salvetti incontra il bagnino 'eroe' di Calignaia

Padre due volte, di una femmina, che ha riportato alla vita e di un maschio. La femmina ha 23 anni ed ha tentato il suicidio una settimana fa provando a gettarsi dal ponte di Calignaia, l'altro nascerà a dicembre. È Dario degli Esposti , titolare e bagnino di Marematto, che il 27 agosto ha salvato la vita ad una giovane che aveva deciso di togliersi la vita, in preda ad una forte depressione causata da una serie di lutti. Dario, anche lui molto giovane ed in attesa di un figlio, non ha esitato a precipitarsi sul ponte per afferrare la giovane e trarla in salvo con l'aiuto di un altro uomo e consegnarla al medico della Misericordia. Un gesto altruistico e generoso che il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha apprezzato e voluto sottolineare con un invito in Comune del salvatore e dei familiari della giovane, ora ricoverata in ospedale in buone condizioni. “ Disponibilità, coraggio e voglia di aiutare gli altri sono gli elementi che hanno caratterizzato il gesto di Dario” ha dichiarato il sindaco Salvetti durante l'incontro di questa mattina, mercoledì 4 settembre “questa impresa ha messo in risalto l'altruismo tipico del popolo livornese. Al di là della situazione drammatica che ha causato il gesto estremo della giovane” ha proseguito il Sindaco “ stamattina siamo qui a celebrare la vita. E appena la giovane donna si sentirà meglio sarò felice di accoglierla in Comune per parlare con lei”. Commozione, gioia e riconoscenza hanno caratterizzato l'incontro a cui hanno partecipato anche il Capo di Gabinetto ed il Segretario Politico del Sindaco.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno