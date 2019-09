Da Lucca a Sint-Niklass: delegazione in partenza

L'assessore Giovanni Lemucchi ha ricevuto questa mattina Adolfo Berti di Villaggio Europa insieme alla delegazione che domani partirà alla volta del Belgio per raggiungere Sint-Niklaas, città gemellata con Lucca. Vincenzo Moneta, Annalisa Gatti, Emila Pergola e Vinicio Fruzzetti, queste le persone che effettueranno il viaggio, saranno ricevuti dall'amministrazione della cittadina belga e porteranno in dono da parte del Comune di Lucca una litografia di Possenti che rappresenta la chiesa di San Michele. Ha partecipato all'incontro di questa mattina anche Carlo Puddu, dell'ufficio Cultura del Comune di Lucca che si occuperà dei gemellaggi. La delegazione inoltre assisterà al Baloon Festival che si svolgerà proprio in questi giorni e sarà quella l'occasione per incontrare altre delegazioni provenienti da altre città gemelle.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lucca