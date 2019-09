Montisi, Giostra di Simone: cena di vittoria della Piazza

Si svolgerà sabato 7 settembre a Montisi la cena della 21° vittoria della contrada della Piazza relativa alla 49 ° Giostra di Simone svoltasi domenica 6 agosto in onore alla Madonna delle Nevi.

Con tale vittoria la contrada bianco-verde-arancio della Piazza capitanata da Cesare Biancucci bissa il successo del 2017 con il solito cavaliere aretino Adalberto Rauco e il cavallo Cody.

Con questa vittoria quindi la Piazza consolida il suo primato distaccando le altre visto che la prima inseguitrice è la contrada della Torre con 11 vittorie.

Sicuramente sarà come sempre una festa aperta a tutti, nel quale la Contrada darà onore al capitano e cavaliere e cavallo vincenti e a tutti i contradaioli che lavorano nella contrada in particolare alle cuoche della contrada che presenteranno i piatti tipici Toscani. Non mancherà la musica il buon vino e tante sorprese.

Inoltre verrà nuovamente innalzato al cielo il “Panno" dipinto quest’anno dalla pittrice fiorentina Paola Imposimato.

Fonte: Ufficio stampa

