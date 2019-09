Nuova bretella in via Grotta delle Fate a Livorno

È pronta ad entrare in funzione la "bretella" voluta dall'Amministrazione comunale per scongiurare che il centro commerciale di via Grotta delle Fate rimanga isolato, a causa dell'intervento programmato per la deviazione del Fosso Forcone e la mitigazione del rischio idraulico.

La struttura principale consiste di un ponte a guado sul Rio Ardenza che collega via Grotta delle Fate con via della Fontanella, con relative rampe e rotatoria di collegamento.

Sul ponte potranno transitare anche i pedoni, su un'apposita corsia ricavata a raso a partire dal numero 67 di via della Fontanella.

Già da domani, giovedì 5 settembre, potranno entrare in vigore - in base a come procederà l’allestimento di rampe e rotatorie da parte di RFI - le modifiche alla viabilità della zona previste dalla determinazione n. 5589 del 18 luglio 2019, la cui efficacia era subordinata alla messa in esercizio della viabilità alternativa.

Queste le misure previste, in vigore fino al 21 gennaio 2021:

Per via Grotta delle Fate

• divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Fontanella e la “bretella”;

• divieto di transito, lungo la corsia nord, nel tratto compreso tra lo stradello interno in corrispondenza col civico 11 e la bretella, eccetto i mezzi della ditta che esegue i lavori;

• istituzione di una rotatoria all'intersezione tra la carreggiata principale di via Grotta delle Fate ed il tratto perpendicolare della stessa strada compreso tra i civici 1 e 11, con senso di marcia antiorario e diritto di precedenza per i veicoli che la percorrono, e “dare precedenza” per i veicoli che vi si devono immettere;

• divieto di transito pedonale sul marciapiede lato nord di via Grotta delle Fate compreso tra via della Fontanella e il tratto perpendicolare contraddistinto dai civici 1–11;

Per via di Popogna

divieto di fermata su entrambi i lati di via di Popogna per 20 metri prima e dopo l'intersezione con via Grotta delle Fate, e prima e dopo l'attraversamento pedonale posto in prossimità del civico 229.

Per via della Fontanella

• istituzione del senso unico alternato nel tratto di via della Fontanella compreso tra l’intersezione con via Grotta delle Fate e l’intersezione presente all’altezza del civico 53;

• istituzione del “dare precedenza” (direzione est/ovest) all’altezza del civico 65;

• istituzione del senso unico in direzione sud-nord (e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati) sul guado e sulle relative rampe di collegamento, e cioè nel tratto che va dal civico 53 di via della Fontanella fino all’immissione in via Grotta delle Fate;

• istituzione del “dare precedenza” e obbligo di direzione a destra sulla bretella all’altezza dell’intersezione con via Grotta delle Fate.

È inoltre prevista l’installazione di opportuni segnalatori di divieto di transito (per veicoli e pedoni) in caso di allagamento, da apporre all’altezza del civico 53 di via della Fontanella e all’intersezione con via Grotta delle Fate.

Divieti ai mezzi pesanti

La viabilità alternativa potrà essere percorsa solo da mezzi che non superino le 3,5 tonnellate e larghi meno di metri 2,40.

Tuttavia, l'Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza, e in particolare ai commercianti e ai fornitori, di transitare sulla bretella solo con auto e moto, evitando il passaggio con furgoni e autocarri, anche se di portata inferiore ai 35 quintali. Per questi mezzi è consigliato il ricorso alla viabilità ordinaria (via di Popogna), anche se il percorso dovesse risultare più lungo.

La viabilità alternativa è stata infatti pensata principalmente per i residenti e per i clienti del centro commerciale di via Grotta delle Fate.

Altre misure per via della Fontanella

Nei giorni scorsi (determina n. 6569 del 30 agosto 2019), per venire incontro ai residenti, queste misure sono state integrate con ulteriori provvedimenti di viabilità, che prevedono:

la realizzazione, all’altezza del civico 59 di via della Fontanella, di un’area di parcheggio per auto e moto con disposizione a pettine. Al di fuori degli spazi consentiti, permane il divieto di sosta con rimozione forzata;

la realizzazione di un percorso pedonale a raso dal civico 67 di via della Fontanella fino alla rampa del guado;

l’istituzione del limite di velocità di 10 km/h nel tratto di via della Fontanella interessato dal guado;

l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h in via Mondolfi, direzione sud-nord, dal cavalcavia ferroviario fino alla rotatoria.

Modifiche alle linee dei mezzi pubblici

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, CTT Nord ha già predisposto le modifiche alle tratte delle linee interessate, a partire da giovedì 5 settembre:

linea extraurbana 106 direzione Livorno: da via di Popogna prosegue verso il cavalcavia via di Popogna, via Montessori, via Machiavelli, per poi riportarsi sul percorso regolare da via dell’Ardenza. Direzione Gabbro: percorso inverso;

linea urbana 16 andata: da Ardenza Terra per via di Montenero deviazione in via Numa Campi, via Curiel, via di Collinet, via Grotta delle Fate, inversione alla nuova rotatoria, via Grotta delle Fate, via di Collinet, via Garzelli, via Filippelli, via di Collinaia, via della Leccia, via Pier della Francesca.

Ritorno: da via Pier della Francesca per via Giotto, via di Collinaia, via Filippelli, via di Popogna, via Grotta delle Fate, inversione rotatoria, via Grotta delle Fate, via di Collinet, via Curiel, svincolo Montenero variante SS1, via di Montenero, Ardenza Terra.

La tratta Ardenza Mare – Ardenza Terra è soppressa. Saranno apportate alcune variazioni di orario;

linea urbana 18: da Ardenza Terra per via di Montenero, deviazione in via Numa Campi, via Curiel (via Garzelli solo corsa delle ore 7:05), svincolo Montenero variante SS1, via di Montenero, Ardenza Terra.

La tratta Ardenza Mare – Ardenza Terra è soppressa. Saranno apportate alcune variazioni di orario.

Fonte: Comune di Livorno

Tutte le notizie di Livorno