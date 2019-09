Palio di San Rocco a Figline e Incisa, una denuncia per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno, in occasione del 47° “Palio di San Rocco”, hanno svolto servizi coordinati straordinari di controllo del territorio assieme ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione “Toscana”. Sono state dispiegate sul territorio 30 pattuglie, che hanno portato al controllo di 210 persone e 140 mezzi.

Non sono mancati i comportamenti illeciti rilevati:

- la notte tra il 2 ed il 3 settembre, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso al casello autostradale A1 “Incisa – Reggello”, un ecuadoregno di 33 anni, alla guida della propria Fiat Punto in evidente stato di ebbrezza (tasso alcolico 2,04 G/L), il quale è stato denunciato in stato di libertà;

- nei 5 giorni di festività, inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per “ubriachezza” ed alcuni comportamenti scorretti alla guida di veicoli quali il “mancato uso delle cinture di sicurezza” e la “perdita di controllo di veicoli con cagionamento di incidenti stradali”.

