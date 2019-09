Pulizia dei fossi, il Comune di Certaldo ricorda: "Obbligo dei privati"

Il Comune di Certaldo ricorda che ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di polizia rurale comunale, tutti i proprietari di terreni sono tenuti alla manutenzione e ripulitura dei fossi delle relative proprietà, secondo quanto previsto dal regolamento stesso entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Tra gli adempimenti previsti, si ricorda che cigli e fossi di scolo situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, essere ricavati almeno una volta all'anno entro il termine del 31 agosto e, se necessario, anche più volte durante l'anno; che lo stesso obbligo incombe per i fossi, situati lungo terreni, la cui omessa ricavatura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui sopra. Che i fossi non adeguati a contenere l'acqua che vi confluisce dovranno essere allargati e approfonditi, che ogni manutenzione non deve produrre residui tali da ostruiscano i fossi stessi e le eventuali porzioni tombate, che per i fossi in zone collinari si deve regolare la pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

L’amministrazione comunale invita tutti ad adempiere agli obblighi necessari, ricordando che in caso di mancato adempimento si applica la sanzione da un minimo di 75,00 € a un massimo di 500,00 €, ma soprattutto auspica la collaborazione dei privati in questo tipo di manutenzioni: si tratta di un’azione fondamentale, soprattutto per far sì che certi eventi metereologici, come le piogge torrenziali che sono divenute sempre più frequenti, arrechino meno danni alla viabilità e al sistema fognario, per una migliore qualità di vita e sicurezza di tutti.

Regolamento integrale su: http://www.comune.certaldo.fi.it/index.php/regolamenti-di-civile-convivenza/3832-regolamento-polizia-rurale.html

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

