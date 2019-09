Raccolta rifiuti a Calenzano, ottimi risultati: attivo l'Aliapoint

A Calenzano è ormai a regime il nuovo sistema di raccolta, che serve i circa 18.000 cittadini con due sistemi separati: il porta a porta integrale e il porta a porta misto. Il modello di raccolta, introdotto nel corso dell’anno, ha evidenziato un netto rallentamento della produzione del residuo non differenziabile, che scende drasticamente da 637 ton/mese del luglio 2018 a 271 ton/mese di Luglio, ed una percentuale di raccolta differenziata pari all’80% nel luglio 2019.

“Pur trattandosi di dati riferiti a un breve periodo – ha commentato il Sindaco di Calenzano Riccardo Prestini – registriamo un ottimo risultato del nuovo sistema di raccolta. Un risultato che contiamo di mantenere e ampliare nei prossimi mesi, grazie all’impegno dei cittadini e degli operatori economici, che già nella fase di avvio hanno dimostrato una grande attenzione al tema dei rifiuti, collaborando con i nostri uffici e con Alia per il raggiungimento di questo risultato”.

Nel dettaglio, 4.693 utenze residenti soprattutto nelle aree collinari (di cui 3.325 domestici e 1.368 non domestici) conferiscono tutte le frazioni dei rifiuti con sistema porta a porta; le altre 3.994 (di cui 3.658 domestiche e 336 non domestiche in gran parte negozi/uffici) residenti nelle zone più densamente abitate, invece, hanno una raccolta porta a porta per gli imballaggi in carta/cartonee per quelli in plastica/metalli/tetrapak/polistirolo, mentre per il conferimento dei rifiuti non differenziabili e della frazione organica devono utilizzare i cassonetti delle 75 postazioni stradali con accesso a chiavetta (consegnata a tutte le utenze interessate). Rimane, ovunque, il conferimento libero degli imballaggi in vetro alle 52 campane stradali verdi, presenti sul territorio.

Da oggi è inoltre attivo l’Aliapoint, il punto informativo aperto presso lo Sportello al Cittadino del Comune di Calenzano, in Piazza Vittorio Veneto n. 12. Aperto ogni mercoledì dalle 08.30 alle 13.00, all’Aliapoint sarà possibile ricevere il kit per effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti (sacchi e contenitori) oltre a ricevere tutte le informazioni sulle diverse modalità di raccolta dei rifiuti, lo spazzamento e pulizia strade, le prenotazioni per la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, ma anche effettuare segnalazioni e reclami. Il nuovo sportello informativo di Alia Servizi Ambientali SpA si aggiunge all’Ecotappa ed all’Ecofurgone, punti di raccolta attrezzati dove gli utenti possono conferire specifiche tipologie di rifiuti.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il Call Center di Alia, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oltre al portale www.aliaserviziambientali.it

Fonte: Alia spa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calenzano