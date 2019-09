Rapina donna con coltello, arrestato 55enne a Pistoia

La polizia ha arrestato un 55enne pistoiese per rapina aggravata. In particolare, la decorsa serata, è pervenuta alla locale sala operativa tramite 113 una telefonata da parte di un cittadino che riferiva di aver assistito ad una rapina che era stata appena appena commessa da un uomo di circa 50/55 anni il quale, con un coltello, minacciava di morte una donna per avere denaro.​

A seguito della segnalazione è stato immediatamente disposto lo specifico piano antirapina con le volanti della Questura che si sono portate immediatamente sul posto e hanno chiuso l'area tra piazza San Francesco e via Dalmazia.

Dopo poco è stato trovato l'uomo, ancora in possesso del coltello usato per la rapina e di un manganello telescopico estensibile. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

