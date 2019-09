Un 23enne è stato ferito nel corso di una rissa in strada a Novoli, Firenze. In via Montegrappa è scoppiato un parapiglia ed è stato necessario l'intervento della polizia. Le sirene hanno fatto fuggire molte persone coinvolte, mentre il 23enne è stato ritrovato a terra con escoriazioni al volto e la maglia coperta di sangue. Il giovane, di origini marocchine e in stato di ebbrezza, è stato accompagnato a Carezzi. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti e i soggetti coinvolti.

