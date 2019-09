Rossi chiede un ministro toscano alle Infrastrutture, ma il Governo Conte-bis sceglie Paola De Micheli

Paola De Micheli è il nuovo ministro delle Infrastrutture del governo 'Conte-bis'. È rimasto quindi inascoltato l'appello del presidente della regione Toscana Enrico Rossi che alcuni giorni fa aveva fatto appello alle forze politiche che stavano formando il governo affinché fosse scelto come ministro delle Infrastrutture un toscano, in modo da "dare una spinta decisiva all'attuazione degli importanti investimenti che la Toscana aspetta da molto tempo".

Il governo Conte, però, ha scelto la 46enne Paola De Micheli, in quota Pd, già Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e poi Sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri durante il Governo Gentiloni; recentemente è stata eletta vicesegretario del Partito Democratico. Una figura di spessore del PD, quindi, chiamata a ricoprire un ruolo importante nelle dinamiche politiche giallo-rosse: dal suo Ministero, infatti, passano scelte importanti come quella sulla TAV e sulla questione Autostrade, oltre a essere indirettamente coinvolto nella gestione dei flussi migratori, tema su cui il PD pretende discontinuità rispetto alle politiche di Matteo Salvini. Competenze importanti che faranno da ago della bilancia nell'alleanza di governo.

Sarà forse questo il motivo per cui il governo non ha raccolto l'appello di Rossi, oppure molto più semplicemente quell'appello aveva gambe davvero troppo corte per camminare: le opere da fare in Italia sono davvero tante e se fosse fatto un mero conto matematico delle regioni che ne attendono di più, probabilmente la Toscana dovrebbe attendere le calende greche prima di avere un 'suo' ministro. Inoltre scegliere un Ministro in base al vantaggio che può dare alla sua regione non è uno svilimento del ruolo stesso a cui è chiamato?

Giovanni Mennillo

