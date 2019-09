In occasione della manifestazione "Santa Croce tutti al centro" di sabato 7 settembre l'Associazione Arturo organizza come ogni anno la cena "Sapori dal mondo" in Corso Mazzini, un'occasione di socialità n cui sarà possibile gustare piatti tipici di Albania, Georgia, Romania e Senegal. E' richiesta la prenotazione al 3475039011 oppure inviando una mail a info@associazionearturo.it. La cena inizierà alle ore 20.

Fonte: Associazione Arturo

