Settantenne investita a Capanne: interviene Pegaso

Una donna è stata investita questa mattina, intorno alle ore 8, in via Nazionale a Capanne, frazione di Montopoli in Val d'Arno. La donna, 77 anni, ha riportato gravi ferite e sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che l'ha trasportata all'ospedale di Careggi. Secondo una prima ricostruzione pare che il conducente dell'auto non abbia visto la donna mentre attraversava la strada. Sul posto anche la municipale e la Pubblica Assistenza di Montopoli.