Smantellamento campo rom a Pisa, le reazioni

Il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) interviene dopo lo smantellamento del campo nomadi di Ospedaletto: “Dove governa il Centrodestra le promesse diventano fatti. A Pisa Sindaco e Giunta hanno risolto un problema annoso per i cittadini, al contrario del Governatore Rossi e della Sinistra buonista che hanno permesso ad insediamenti abusivi di proliferare in troppe zone della regione. Quando a maggio saremo al Governo regionale cancelleremo il sostegno economico ai clandestini, che ogni giorno Rossi fa arrivare in Toscana”.

Confcommercio plaude allo smantellamento del campo nomadi

“L'epicentro di furti, incendi, danneggiamenti e degrado è stato finalmente smantellato”. Plaudono all'operazione della Giunta comunale i vertici di Confcommercio Provincia di Pisa, la presidente Federica Grassini e il direttore Federico Pieragnoli: “Il campo illegale di Ospedaletto era totalmente incompatibile con il contesto commerciale e artigianale della zona. Da anni denunciavamo la gravità di questa situazione che rendeva impossibile il lavoro agli imprenditori e che richiedeva come unica soluzione il suo smantellamento definitivo. Ripristinare una situazione di legalità era doveroso e diamo atto al sindaco Conti di aver mantuenuto l'impegno preso. Come associazione non abbiamo mai rinunciato a portare la voce e perfino l'esasperazione degli imprenditori al cospetto delle massime autorità, culminato nel nostro esposto al Prefetto e agli organi competenti del gennaio 2018. Ancora recentemente abbiamo posto come condizione preliminare al tavolo di concertazione sulla riqualificazione di Ospedaletto, proprio lo smantellamento definitivo e completo del campo nomadi. Obiettivo raggiunto: siamo felici per gli imprenditori della zona e per l'intera città. Ringraziamo il Sindaco Michele Conti, il deputato Edoardo Ziello e gli assessori Gianna Gambaccini e Giovanna Bonanno per aver realizzato questa importante azione di ripristino della legalità”.

