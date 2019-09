Solidarietà: tutto pronto per il 12° Trofeo Riccardo Neri

Pronti alla partenza del "12° TROFEO RICCARDO NERI" gara podistica e passeggiata, annuale evento a scopo benefico in memoria di Riccardo Neri, il giovane calciatore della juventus che a soli diciassette anni è tragicamente scomparso insieme all'amico Alessio durante un allenamento a Vinovo-Torino il 15 dicembre 2006. Organizzato dall'associazione Neri-Ferramosca, in collaborazione con la Polisportiva il Giglio di Castelfiorentino, la Palestra Oasi di Certaldo e del Circolo Arci Casenuone di Gambassi Terme, l'evento gode del Patrocinio del Circondario Empolese Valdelsa e del Comune di Gambassi Terme.

Da sempre impegnata in progetti rivolti a bambini malati e meno fortunati, l'associazione RICCARDO NERI & ALESSIO FERRAMOSCA invita a partecipare per contribuire alla raccolta solidale nel ricordo dei due meravigliosi ragazzi, Riccardo ed Alessio, il cui sogno si è infranto troppo presto.......... Ritrovo alle ore 8 al Campo Sportivo Case Nuove di Gambassi Terme per le iscrizioni alla Gara Podistica di Km 13,500 per i tesserati , oppure alla Passeggiata di Km. 5 o Km. 13,500 aperta a tutti. Partenza ore 9.15 per tutti i partecipanti Iscrizione da € 3,00 o € 5,00 con premio di partecipazione . Tanti i premi ed un ricco buffet all'arrivo per tutti i partecipanti. Maggiori informazioni nel volantino allegato ........o contattando a info@riccardoealessio.it l'associazione NERI-FERRAMOSCA che vi attende numerosi .

L'Associazione Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, per non dimenticare Ale e Ricky si propone di aiutare le famiglie di bambini con gravi malattie e che necessitano di cure e interventi costosi.

Il ricavato di tutta la manifestazione contribuirà alla raccolta fondi per i progetti in cui l’Associazione è impegnata e a sostegno della Associazione A.M.Me.C (Associazione Malattie Metaboliche Congenite Ereditarie)

Percorso principalmente svolto su strade bianche nella stupenda campagna circostante il punto di partenza. Ristoro lungo il percorso e ricco buffet all’arrivo. Premio di partecipazione: Prodotti dolciari. Premi: 25 a sorteggio per i partecipanti della passeggiata.

Premi categorie gara agonistica maschile.

Cat. A - dai 18 ai 49 anni -PRIMI 30 (assoluti)

Cat. B - dai 50 ai 59 anni - PRIMI 20 (veterani)

Cat. C - dai 60 ai 69 anni -PRIMI 5 (argento)

Cat. D - dai 70 in poi -PRIMI 3 (oro)

Premi categorie gara agonistica femminile.

Cat. A - dai 18 ai 49 anni -PRIMI 30 (assoluti)

Cat. B - dai 50 ai 59 anni -PRIMI 20 (veterani)

Cat. C - dai 60 ai 69 anni -PRIMI 5 (argento)

Cat. D - dai 70 in poi -PRIMI 3 (oro)

Premi per le società iscritte entro VENERDI’ 08 SETTEMBRE

La società con maggiori iscritti sulla lista - Targa + 1 Bag in box di vino litri 10 dalla 2° alla 4° - 1 Bag in Box di vino lt.5

Per Iscrizioni: Fax 057164118 - info@riccardoealessio.it - Progym@live.it

Regolamento: La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Ogni atleta dovrà rispettare il codice della strada. L’atleta con l’iscrizione solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose prima durante e dopo la manifestazione.

Regolamento gara competitiva Vige regolamento U.I.S.P. tutti gli atleti dovranno presentare il tesserino di affiliazione valido per l’anno in corso ed in regola con le vigenti norme sulla tutela sanitaria dello sport. Precisiamo che all’atto dell’iscrizione l’atleta dovrà presentare la lista intestata della società di appartenenza firmata dal presidente, oppure in assenza della stessa può iscriversi presentando tesserino e certificato di idoneità agonistica.

Come raggiungerci: Da Firenze e Pisa: Fi.Pi.Li. uscita Empoli Ovest e proseguire per Castelfiorentino lasciato l’abitato (2Km) direzione Gambassi Terme si trova Case Nuove. Da Siena: Autopalio uscita Poggibonsi nord proseguire per Castelfiorentino lasciato l’abitato (2Km) direzione Gambassi Terme si trova Case Nuove

