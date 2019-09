Sr71 Casucci (Lega): "Dopo 5 anni la montagna ha partorito il topolino"

"Dopo 5 anni di parole e polemiche sulla Sr71 umbro-casentinese non si è ancora intervenuti. Il progetto iniziale verso Terontola è stato stralciato e adesso con il nuovo progetto si arriva allo svincolo di Pietraia della superstrada Bettolle-Perugia. Al di là dei problemi per gli operatori agricoli in termini di espropri, ci chiediamo quanto possa essere utile limitarsi soltanto a questo tratto di variante. In pratica in 5 anni la montagna ha partorito il topolino! Ci chiediamo in particolare se sia utile ai fini della sicurezza stradale, perché siamo consapevoli che la Sr71 presenta altri tratti alquanto pericolosi" dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega).

Fonte: Ufficio Stampa

