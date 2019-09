Tutti al centro, come cambia la viabilità a Santa Croce

A Santa Croce sull'Arno da domani giovedì 5 a lunedì 9 settembre 2019, in occasione della manifestazione denominata "Santa Croce Tutti al Centro", verranno adottate le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:

- dalle ore 15,00 di giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre 2019 e fino alle ore 01,00 del giorno successivo, chiusura al transito veicolare di via Turi e di via Pipparelli;

- dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di lunedì 9 settembre 2019 chiusura al transito veicolare del tratto di via Turi compreso tra piazza Matteotti e corso Mazzini e deviazione dei veicoli provenienti o diretti verso largo Galilei.

La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta.

