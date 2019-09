Va in bagno sul posto di lavoro e non fa ritorno, trovato morto poco dopo

È andato in bagno sul posto di lavoro, in una ditta a Campi Bisenzio, ma non ha fatto più ritorno. L'uomo, dipendente della ditta, è stato trovato poco dopo morto. A trovarlo sono stati i colleghi che allarmati dal fatto che l'uomo non fosse ritornato dal bagno hanno forzato la porta e lo hanno trovato in stato di incoscienza. Vicino all'uomo è stata trovata una siringa con della sostanza ancora da analizzare. La salma è stata portata per l'autopsia all'istituto di Medicina legale di Careggi.

