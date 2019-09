A Villa Margherita, la più grande clinica pubblica odontoiatrica

Si curano anche i denti dei bambini nella più grande clinica odontoiatrica pubblica, Villa Margherita, che a breve aprirà a Firenze.

Sono già nove i piccoli pazienti in lista dì’attesa che hanno la prima visita prenotata per il 15 ottobre, giorno in cui la struttura, diretta dal dottor Marco Massagli, sarà operativa.

Dai denti decidui (denti da latte) alla dentatura definitiva, anche per i bambini l’Azienda USL Toscana centro garantirà interventi fino al terzo livello, anche gratuiti, principalmente a coloro che hanno maggiori difficoltà per problemi sociali e/o economici e a prezzi calmierati per tutti gli altri.

I 20 “riuniti”, i laboratori, la sala chirurgica e radiologica verranno, quindi, messi a disposizione anche dell’odontoiatria infantile.

Sono invece arrivate, in una sola settimana, a 1330 le prenotazioni degli adulti, sempre per la prima visita.

Per prenotare le visite basta chiamare il centralino il Call center del Cup 840 003 003 da fisso o 199 175 955 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 18,30 e il sabato dalle 7,45 alle 12,30.

Fonte: AUSL Toscana Centro

