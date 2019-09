Vittorio Sgarbi racconta Leonardo da Vinci a Pisa

Fine settimana di grandi eventi a Pisa, in Piazza dei Cavalieri, con “Summer Knights”, la nuova rassegna estiva di show e musica, proposta da Leg (Live Emotion Group) e inserita nel programma di “PisÆstate2019”, il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, in collaborazione con il Teatro Verdi.

Dopo il sold out dello show di Enrico Brignano, che ha aperto il festival a fine agosto, venerdì 6 settembre sul palco del “Summer Knights” arriva Vittorio Sgarbi con il suo spettacolo “Leonardo”. Le magistrali performance di Sgarbi han fin qui dimostrato come artisti antecedenti il nostro secolo abbiano fortemente inciso il modo di percepire il quotidiano in cui siamo immersi. Vittorio Sgarbi esordì a teatro nell’estate 2015 con lo spettacolo teatrale “Caravaggio”; con sorprendenti salti temporali condusse il pubblico in un percorso illuminante dentro le vicende artistiche e sociali del Merisi. Tali vicende hanno disvelato straordinari fenomeni premonitori della contemporaneità, così il pubblico, ammaliato dall’inedita percezione e stimolato dall’abile miscela di racconto, immagini e suoni, ha potuto sperimentare l’indissolubile comunione con l’esperienza caravaggesca, esperienza rinnovata nel sequel dell’altrettanto fortunato spettacolo “Michelangelo”. Dunque con il passo successivo non si poteva che alzare il tiro, e così tenteremo di svelare un enigma su cui l’umanità si è da sempre interrogata: ecco quindi il terzo percorso approdare a LEONARDO DI SER PIETRO DA VINCI (1452/1519), di cui proprio nel 2019 ricorrono le celebrazioni dal cinquecentenario della morte. Leonardo ingegnere, pittore, scienziato, talento universale dal Rinascimento giunto a noi, ha lasciato un corpus infinito di opere da studiare, ammirare, e su cui tornare a riflettere ed emozionarsi; ci saranno sicuramente Monna Lisa in compagnia dell’Ultima Cena, e ogni aereo ingegno che il genio di Leonardo studiò, fino a spingersi alla tensione del volare. Proprio un altro viaggio, con tempi e modalità sorprendenti, con il lavoro minuzioso delle trame composte e curate da doppiosenso, progetto di Valentino Corvino e Tommaso Arosio dedicato allo studio delle relazioni profonde esistenti tra suono e immagine, dove linguaggi, tecnologie e immaginari vengono rielaborati e messi alla prova nello sviluppo di opere sceniche, performance ed installazioni; e con questa misurata miscela esplosiva, ecco a voi lo spettacolare enigma di “Leonardo” rivelato! Produzione: Corvino Produzioni. Le musiche sono composte ed eseguite dal vivo da Valentino Corvino (violino, viola, oud, elettronica); la scenografia video è di Tommaso Arosio; messa in scena e allestimento di Doppiosenso.

Appuntamento sabato 7 settembre con il live di Giordana Angi, nel suo “Casa Tour”. Seconda classificata nell’edizione 2019 di Amici e vincitrice del premio della critica Tim, la cantautrice presenterà l’album di inediti, prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italia) , dal titolo “C A S A”. Nell’album è presente anche lo straordinario brano “Formidable” del cantautore belga Stromae, canzone con cui la Angi si è confrontata sul palco di Amici e a cui l’artista è molto legata. Cantautrice di grande talento, la 25enne italo-francese (alla lingua italiana e al francese aggiunge per la scrittura anche la lingua inglese) Giordana Angi ha una voce fuori dai canoni e uno stile interpretativo personale ed unico. I suoi testi spiccano per autenticità e tanto da collaborare con colleghi illustri, scrivendo diversi brani per artisti come Tiziano Ferro. La sua passione per la musica inizia a soli 11 anni, le prime esperienze sono datate 2012, quando debutta sul palco di “Sanremo Giovani”. Nello stesso anno è interprete del brano “Poker Generation”, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Gianluca Minigotto. Nel 2016 l’incontro artistico con Tiziano Ferro che produce il suo singolo “Chiusa con te (xxx)”. Nel 2018 torna al “Festival di Sanremo” ma nelle vesti di autrice, scrivendo per Nina Zilli il brano “Senza Appartenere”.

Fonte: Leg - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa