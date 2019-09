Il XIII Perlamora Festival porta l'Infinito di Leopardi a Vinci

XIII edizione per il Perlamora Festival di Figline, che quest'anno è itinerante. La prima serata andrà in scena al Casale di Valle di Vinci per celebrare il 200esimo anniversario dall'Infinito del poeta Recanati.

Giovedì 5 settembre alle 21.30 alla Villa Casale di Valle di Vinci si terrà il Bicentenario dalla scrittura della poesia L'Infinito di Giacomo Leopardi.

Ad aprire la serata culturale, il presidente delle Cantine Leonardo, Lorenzo Melani, nonché presidente del Centro Culturale Perlamora. Interverranno il docente di Letteratura dell'Università di Siena Andrea Matucci, Stefano Brogi, docente di Filosofia all'Università di Siena, Giovanni Manuelli, presidente del Circolo Fanin di Figline e Incisa Valdarno. Presenta l'assessore di Vinci Chiara Ciattini. A leggere i versi leopardiani l'attrice Anna Dimaggio.

L'evento si svolgerà al Casale di Valle che con Fattoria Montalbano fa parte della Cooperativa Cantine Leonardo e si iscrive nei percorsi didattici, educativi e culturali che qui sono organizzati.

