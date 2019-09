'500 Cosimo Caterina', visite guidate e concerto di musica rinascimentale a Castello

Riprendono sabato 7 e domenica 8 settembre, dopo la pausa estiva, i fine settimana di visite guidate gratuite al Giardino della Villa Medicea di Castello tenute dai mediatori culturali di MUS.E nell’ambito della collaborazione siglata con un Protocollo di Intesa tra il Polo museale della Toscana e il Comune di Firenze che sostiene la valorizzazione delle Ville Medicee. I week end di visita, che proseguiranno fino al 28-29 settembre, rientrano nel programma di iniziative per il Cinquecentenario di Cosimo I e Caterina de' Medici. Durante il percorso di visita al Giardino, realizzato da Cosimo I de' Medici e primo esempio di giardino formale all'italiana, sarà possibile ammirare le straordinarie varietà botaniche di agrumi e le principali opere monumentali, tra cui la celebre Grotta degli animali, detta anche Grotta del Diluvio da Giorgio Vasari, tra i primi esempi di grotta artificiale. Un luogo meraviglioso che dopo un lungo e complesso intervento di restauro a cura del Polo museale della Toscana e della Soprintendenza ABAP di Firenze, portato a termine nel 2018, torna ad essere visibile agli occhi dei turisti nella sua integrità.

Le visite si svolgeranno alle ore 9.30 e alle ore 11.00. L’accesso alla Villa e le visite sono gratuite, la prenotazione è obbligatoria. Numero massimo di partecipanti 25 persone a visita. Info e prenotazioni MUS.E, Tel. +39 055 2768224 – +39 055 2768558 / info@muse.comune.fi.it / www.musefirenze.it N.B. La visita non è accessibile a persone con difficoltà motorie o problemi cardiaci. Le visite sono sospese in caso di pioggia. Le visite guidate sono specificatamente dedicate al giardino, non ci sarà la visita guidata all’interno della villa. Per le visite all’interno della villa visitare il sito: www.accademiadellacrusca.it Scopri di più sulla Villa di Castello sul sito del Polo Museale della Toscana

Fa parte del calendario di www.500cosimocaterina.it anche il Secondo concerto del III corso internazionale di musica rinascimentale con gli allievi dei corsi e i docenti de L’Homme Armé, che si terrà domenica 8 settembre a Palazzo Medici Riccardi a cura dell’Associazione L’Homme Armé. L’evento, un omaggio a Cosimo e Caterina all'interno della terza edizione del festival FloReMus. Rinascimento Musicale a Firenze”, si svolgerà alle ore 18.30 in Sala Luca Giordano (ingresso libero, accesso fino a esaurimento posti).

Sabato 7 e domenica 8 settembre rimangono inoltre attive le visite esclusive alla scoperta della Villa medicea della Petraia e al Giardino della Villa di Castello sono a cura di Polo Museale della Toscana, Comune di Firenze e City Sightseeing. I tour, a bordo di un minibus, partono ogni sabato e domenica e ogni 1° e 4° lunedì del mese dal centro di Firenze. Proseguiranno fino alla fine di settembre. L’iniziativa è resa possibile grazie anche al sostegno della Fondazione Angeli del Bello che supporta il personale di vigilanza nelle aperture del Giardino della Villa medicea di Castello.

Partenza: Sightseeing Experience Visitor Center all’interno della stazione Santa Maria Novella, atrio biglietterie. Orario di partenza: 9.15. Durata: 3 h e 30. Costi: adulti (+16) € 35; ridotti (5-15) € 25. Info e prenotazioni: www.city-sightseeing.it/it/medici-tour/

