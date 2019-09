Aeroporto Firenze, il gruppo pro-pista: "Auguri a neoministro De Micheli, Pd contenga i no del M5S"

"Il Gruppo Facebook W la nuova pista di Peretola confida che la nomina di Paola De Micheli come nuovo ministro delle infrastrutture possa significare un cambio di prospettiva per la risoluzione della questione aeroporto che da decenni tiene sotto scacco la nostra città e la nostra regione.

Il nostro Gruppo da qualche anno si batte per il sì al potenziamento dello scalo fiorentino e per la sua messa in sicurezza per risolvere finalmente una situazione critica che attualmente grava sulla pelle di 20 mila persone sorvolate. Auspichiamo che questo nuovo governo sia in grado di sbloccare finalmente l’attuale situazione, che si tradurrebbe nel superamento di una situazione paradossale che vedeva a capo del dicastero delle Infrastrutture un ministro contrario alle infrastrutture stesse.

Ci auguriamo che il Partito Democratico sappia contenere i tanti no del M5s che si è accanito sulle infrastrutture toscane e che la nostra città possa avere al più presto il necessario adeguamento di questa fondamentale infrastruttura, nell’ottica dello sviluppo del territorio metropolitano fiorentino e della sua economia per il rilancio della Toscana.

Ora serve un segnale di vero cambiamento: i nuovi ministri presentino ricorso contro la decisione del TAR Toscana che ha annullato il decreto di VIA. Sono ancora in tempo! "

Gruppo Facebook W la nuova pista di Peretola

