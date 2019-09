Anagrafe, Protocollo e Urp di Vinci: nuovi orari da settembre

A Vinci cambiano gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Anagrafe, Protocollo e Urp del Comune. Le modifiche, volute dall'Amministrazione comunale per motivi organizzativi, saranno in vigore da lunedì 9 settembre.

In particolare, presso la sede comunale di Vinci capoluogo, l'Ufficio Anagrafe sarà aperto tutti i mercoledì mattina, dalle ore 9 alle 13, mentre l'Ufficio Protocollo e l'Urp saranno aperti tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì anche di pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Per quanto riguarda la sede comunale distaccata di Spicchio-Sovigliana, in via C. Battisti, si informa che Anagrafe, Protocollo e Urp saranno aperti le mattine di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 13, mentre l'Ufficio Stato civile rimarrà aperto martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 e venerdì mattina dalle 10 alle 13.

L'Amministrazione comunale, inoltre, incoraggia i cittadini a sfruttare le nuove opportunità rese possibili dall'innovazione tecnologica e ad accedere ai servizi comodamente da casa attraverso la connessione internet. Infatti, il Comune di Vinci sta continuando il processo di digitalizzazione dei servizi amministrativi, e in quest'ottica ricorda la possibilità di utilizzare il servizio di autocertificazione anagrafica online. Tramite un portale dedicato, accessibile direttamente dal sito internet del Comune nell’area “servizi online” posto sulla colonna sinistra della home page, i cittadini potranno usufruire del servizio attraverso il proprio pc.

In sostanza, i cittadini residenti nel Comune di Vinci possono ottenere i moduli di autocertificazione, già precompilati con i propri dati anagrafici, registrandosi sul portale online e scaricando in formato pdf il modulo di cui hanno bisogno.

Le tipologie di autocertificazione che è possibile stampare tramite l'applicativo all'interno del sito del Comune sono, ad esempio l'appartenenza a ordini professionali, la cittadinanza, la nascita di un figlio, la residenza, lo stato di famiglia, ecc.

Per accedere alla piattaforma online è prima necessario recarsi presso l'Ufficio anagrafe, sia in quello di Vinci capoluogo che nella sede distaccata in via Battisti a Spicchio-Sovigliana, e farsi rilasciare le credenziali: nome utente e password.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci