Aperte le iscrizioni per il nuovo ciclo di corsi di autodifesa per donne, nati in collaborazione con il Centro Universitario Studentesco e l’associazione italiana difesa personale. Il percorso ha riscosso un grande successo nella passata edizione tanto che il Comune ha deciso di proseguire il progetto. I corsi sono gratuiti, ad esclusione della quota assicurativa di 10 euro al momento dell'iscrizione, e sono aperti a tutte le donne maggiorenni che studiano, lavorano o risiedono a Siena.

<<Attraverso i corsi vogliamo fornire alle donne gli strumenti necessari a riconoscere, prevenire e affrontare eventi violenti di fronte ai quali si possono trovare nella quotidianità. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare le partecipanti sulle forme che la violenza nei loro confronti può assumere e renderle capaci di affrontarla>> ha affermato Sara Pugliese, assessore alle Pari Opportunità.

Non solo, al termine del primo ciclo di incontri <<abbiamo distribuito un questionario di customer satisfaction da cui è emersa una valutazione molto positiva, abbinata alla richiesta di proseguire l'attività formativa. Ci auguriamo, dunque, che un numero sempre maggiore di donne possano usufruire di questa opportunità>>, ha aggiunto Pugliese.

<<Abbiamo sempre creduto nei progetti di questo tipo sui quali da anni siamo al fianco del Comune, perché riteniamo importantissimo il tema della violenza sulle donne e crediamo che sia possibile dare un contributo per contrastare un fenomeno sempre più dilagante>>, ha spiegato Gianni Colombini, presidente Aidp (Associazione Italiana Difesa Personale) e dirigente CUS, sezione Judo - <<siamo estremamente soddisfatti che all'interno del corso sia presente anche il CAV (Centro Anti Violenza) di Siena, che svolge un'opera importantissima a tutela della donne che subiscono violenze>>.

I corsi prenderanno il via l’8 ottobre e si svolgeranno il martedì e giovedì, alle 21, al Palajudo di via Aldo Moro 1. La formazione prevede due livelli di apprendimento e un totale di 60 ore.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare il 334 7781450 oppure la segreteria del Cus allo 0577 52341 in orario 10-13 e 16,30-19,30.

L’iniziativa rientra in un programma più ampio di sensibilizzazione, formazione e comunicazione per il contrasto della violenza e discriminazione di genere, bullismo, cyberbullismo e sexting, progetto avviato dall'Amministrazione in seguito all'adesione al “Manifesto #indifesa: per un'Italia a misura delle bambine e delle ragazze” promosso da ONG Terre des Hommes.

Fonte: Ufficio Stampa

