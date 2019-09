Arci Servizio civile Pontedera offre 25 posti: ecco come candidarsi

Ieri il Dipartimento politiche giovanili e servizio civile universale ha pubblicato il bando ordinario per la partecipazione di circa 40.000 giovani a progetti di servizio civile universale sul territorio nazionale.

Arci Servizio civile Pontedera come ogni anno (ed ormai da oltre 15 anni) partecipa al bando nazionale attraverso la propria rete associativa. Infatti le organizzazioni del territorio ed i comuni della Valdera convenzionati con ASC hanno presentato, e visto approvati, complessivamente 5 progetti per un totale di 25 posti.

Le caratteristiche dei progetti sono diversificate: per n. posti, tipologia di sede e servizio, diverso ambito di intervento. Si va da progetti con finalità socio-assistenziali a progetti di tipo culturale, in servizi afferenti cooperative sociali o associazioni oppure in scuole o uffici comunali.

Tra le organizzazioni del terzo settore troviamo: Arci (4 posti), cineclub Agorà (4 posti) Associazione Amici degli animali a 4 zampe (4 posti), Legambiente (1 posto) la Cooperativa sociale Arnera (4 posti).

I comuni partner sono: Peccioli (1 posto), Lajatico (1 posto), Bientina (2 posti), Casciana Terme Lari (2 posti), Ponsacco (2 posti).

Per conoscere la variegata proposta di ASC è utile consultare il sito internet https://www.arciserviziocivile.it/pontedera dove si possono trovare i testi dei progetti, il dettaglio delle sedi e il numero dei posti a bando, la informazioni per fare domanda.

Quest’anno la candidatura avverrà esclusivamente in modalità on-line collegandosi al link https://domandaonline.serviziocivile.it, dopo aver richiesto le credenziali attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale”.

La scadenza del bando è fissata per il giorno 10 ottobre ore 14,00.

Al fine di offrire ai giovani interessati una completa conoscenza delle opportunità, ASC Pontedera organizza uno sportello informativo presso lo spazio Porta Aperta nella galleria Coop zona stazione a Pontedera tutti i lunedì (ore 15,30-17,30) per tutta la durata del bando.

