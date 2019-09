Autonomia regionale, Giani scrive al neoministro Boccia

“Ora che la crisi di governo è risolta e i ministri hanno giurato, ho scritto una lettera al ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, per richiamare la sua attenzione sulla questione dell’autonomia regionale differenziata, che finora era stata considerata dal governo giallo-verde solo per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In realtà vi è la necessità che il nodo dell’autonomia venga affrontato in modo equilibrato, valorizzando le specificità delle singole Regioni da nord a sud”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, commentando la nascita del nuovo governo “che è composto, per la gran parte, di persone giuste al posto giusto; e proprio per questo sono convinto che nei ministri troveremo orecchie attente alle richieste e ai bisogni della Toscana: ad esempio sono convinto che troveremo attenzione da parte del ministro Paola De Micheli a proposito dei problemi infrastrutturali che in Toscana devono essere risolti”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio Stampa

