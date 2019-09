Buongiorno oggi riparte la rubrica Cucinare che Bontà dopo la pausa estiva e lo faccio con una ricetta sfiziosa e veloce da fare, un antipasto: Bruschette con crema di fagioli, pomodorini al coriandolo e cipolla. La ricetta me l'ha spedita per mail Milena, che ringrazio, tra gli ingredienti c'è anche una nota orientale il Tahin. Milena ha preso questa ricetta da un giornale di cucina vegetariana, ha provato a farlo e il risultato è stato ottimo, ha preparato le bruschette per una cena di famiglia e sono state molto apprezzate e soprattutto divorate.

Il Tahin è una salsa a base di sesamo, per apprendere come utilizzarla in cucina ma anche come preparala a casa e le sue proprietà, vi rimando a due siti:

Un'altro ingredienti interessante è il coriandolo, guardando questa erba aromatica mi sembra uguale al prezzemolo, almeno a me fa quest'effetto, ma in realtà sono molto diversi anche nel gusto. Il coriandolo è utilizzato sopratutto per insaporire i vari cibi. E' un erba aromatica che in cucina è molto versatile perché la potete utilizzare con: minestre, zuppe, carne, pesce, verdure o in un mix di erbe aromatiche. Un valido esempio per sostituire il sale è proprio quella di iniziare a utilizzare spezie e erbe aromatiche per insaporire il cibo, un esempio: curcuma e paprica, pepe e cannella, curry e zafferano, peperoncino e chiodi di garofano e non può mancare il coriandolo.

Bruschette con crema di fagioli, pomodorini al coriandolo e cipolla

Ingredienti per 4 persone

1 baguette di pane

300 gr di fagioli cannellini cotti

1 cucchiaio di tahin,

1 spicchio d’aglio

3 cucchiai di succo di limone

Olio di oliva extravergine

Coriandolo in grani

450 gr di pomodorini

2 cipolle piccole rosse

1 mazzetto di coriandolo fresco

Aceto balsamico bianco,

sale e pepe

Preparazione

Dividete i pomodorini in spicchi, metteteli in una ciotola e mescolateli con i cipollotti affettati finemente e le foglie di coriandolo in parte tritate e in parte lasciate intere, una spruzzatina di aceto balsamico bianco, due cucchiai di olio, sale e pepe. Lasciate riposare per almeno 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Cuocete i fagioli o comprate di quelli già cotti e frullateli aggiungendo il Tahin, l’aglio privato del cuore, la parte centrale, e due o tre cucchiai di olio, una spolverata di sale e di coriandolo macinato al momento. Frullate fino ad ottenere un purè e potete aggiungerci uno o due cucchiai di acqua per renderlo più cremoso e spalmabile. Affettate la baguette in senso diagonale ricavando circa una dozzina di fette. Tostatele in forno a 180 gradi per qualche minuto. Spalmate le bruschette con la crema di fagioli e con il misto ai pomodori, completate con una macinata di pepe e coriandolo.

