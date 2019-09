Due consiglieri della Lega all'evento Anci: salta la presenza al 75esimo della Liberazione

Il capogruppo Lega Salvini Empoli Andrea Picchielli ed il consigliere Vittorio Battini parteciperanno da stasera al 7 settembre ad Olbia alla X Assemblea Nazionale di Anci Giovani, l’appuntamento annuale più importante per la Consulta dei Giovani amministratori di Anci, in cui i giovani under 35 impegnati nell’amministrazione di molti comuni italiani si confrontano sulle priorità delle proprie comunità.

Domani mattina Picchielli prenderà parte anche al Laboratorio “Sport, salute e benessere come leve di sviluppo del territorio”, sicuramente utile per avere spunti a cui ispirarsi per effettuare proposte per Empoli.

I due consiglieri della Lega quindi non potranno essere presenti al Consiglio Comunale aperto in programma questa sera per la celebrazione del “75° anniversario della Liberazione della Città di Empoli” dai nazifascisti, che inizialmente era stato programmato per il 2 settembre e solo successivamente (dopo che i due consiglieri avevano già confermato la loro partecipazione all'evento ANCI) è stato sposato al 5.

"Sicuramente c'è dispiacere per non poter prendere parte a questo momento di ricordo importantissimo per tutti noi empolesi, ma il collega consigliere Chiavacci parlerà stasera anche a nostro nome e sottolineerà come sia necessario questo appuntamento di riflessione, di ricordo e di approfondimento, tenendo presenti gli ideali di libertà, di giustizia e di democrazia che hanno contraddistinto e continuano a contraddistinguere la nostra comunità" dichiara il Capogruppo Picchielli.

"Noi della Lega siamo contro tutte le ideologie totalitarie e siamo fermamente convinti che sia necessario far tesoro della storia affinché i valori sui cui si fonda la nostra Repubblica e che ormai diamo quasi per scontati, siano trasmessi di generazione in generazione in modo da tutelarli e ricordare ai giovani il sacrificio di tanti nostri concittadini e di tanti altri uomini e donne, che hanno dato anche la propria vita per riconquistare la libertà".

