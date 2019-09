Convegno Nazionale sul futuro del miele il 7 settembre a Montalcino

Sabato 7 settembre durante la 43a Settimana del Miele di Montalcino CONVEGNO NAZIONALE SUL FUTURO DEL MIELE Il meeting è promosso dall'Associazione Apicoltori di Siena, Grosseto e Arezzo in collaborazione con l'Apicoltore Italiano

Il 2019 è stato un anno critico per l'apicoltura a causa di una primavera particolarmente piovosa, con un calo della produzione di miele che supera il 70%, soprattutto per quel che riguarda i mieli di agrumi e quello di acacia, quest'ultimo molto usato nell'industria dolciaria. Ecco perché risulta di fondamentale importanza per una porzione di mercato così soggetta sia alle condizioni meteorologiche che all'inquinamento, interrogarsi sul futuro.

Lo si farà nel cuore della Settimana del Miele di Montalcino, giunta alla sua 43a edizione, con il Convegno Nazionale dal titolo "L'Apicoltura Italiana: proposte concrete per il futuro" che si terrà nella mattinata di sabato 7 settembre al Teatro degli Astrusi. Promosso dall'Associazione Apicoltori di Siena, Grosseto e Arezzo in collaborazione con la rivista "L'apicoltore Italiano", il convegno sarà moderato dall'esperto di settore Rodolfo Floreano e vedrà la partecipazione di diversi importanti ospiti.

