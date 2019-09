Dallo Utah in vacanza a Pisa, i saluti per il sindaco di Pleasant View

È stato ricevuto in Comune dal vicesindaco Raffaella Bonsangue il sindaco della città di Pleasant View, Perry Keenan, in vacanza nella nostra città con la famiglia.

L’incontro si è svolto in sala Baleari dove la vicesindaco ha descritto le attività del Comune e la storia della città, compresa quella raffigurata nei dipinti che decorano le pareti. La famiglia Keenan ha dimostrato di apprezzare molto. Il comune di Pleasant View, circa 9.000 abitanti, si trova nella contea di Weber nello Stato dello Utah, a metà strada da Nashville e Memphis.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

