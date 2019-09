La nuova Use Scotti Rosa debutta sul campo de La Spezia

Ed anche per la nuova Use Scotti Rosa è il momento del debutto. Stasera alle 20 sul campo de La Spezia, compagine di serie A2, la squadra di coach Alessio Cioni affronta la sua prima amichevole dopo una decina di giorni di preparazione. Inutile dire che, visto il grande rinnovamento del gruppo, c'è grande curiosità per vedere per la prima volta all'opera le nuove ragazze anche se, naturalmente, non arriveranno grosse indicazioni visto il momento della stagione.

Fonte: Use Rosa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli