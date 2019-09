Devastata auto a San Miniato Basso per motivi di gelosia

Atti vandalici su di un'auto a San Miniato Basso, in piazza Salvo D'Acquisto, tra la Casa Culturale e viale Marconi. Dei testimoni avrebbero notato un uomo inseguire un altro uomo, dopo essersi accorto dei danni al Nissan parcheggiato. I vetri erano stati spaccati così come le luci posteriori. Tante erano inizialmente le ipotesi in ballo sul motivo del danno, dall'atto vandalico a una vendetta personale. Pare che si sia trattato di gelosia nei confronti di una donna. Presenti sul posto i carabinieri e i sanitari inviati dal 118.

