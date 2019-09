Festival della Sicurezza coi vigili del fuoco a Pistoia

L’Associazione Nazionale VVF sezione di Pistoia, in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia, ha organizzato il “Festival della Sicurezza” che si svolgerà a Pistoia nei giorni 21 e 22 settembre 2019.

L’obiettivo è quello di diffondere il tema della sicurezza e di interessare una fascia sempre più ampia di cittadini, anche attraverso il coinvolgimento di enti e associazioni preposti a tale scopo.

Sono previsti incontri che saranno presieduti da esperti dei vari settori con lo scopo di raggiungere una vasta platea : tecnici, progettisti, insegnanti, casalinghi/e, fino ai cittadini anziani o con disabilità e ai cittadini di altre culture, trattando particolarmente il tema della sicurezza in casa.

Inoltre, nella giornata di domenica 22 settembre, è previsto un allestimento di stand nella centrale Piazza del Duomo di Pistoia, dedicati a tutti gli enti ed associazioni per illustrare le specifiche attività svolte in ambito della sicurezza, una mostra statica di mezzi storici dei Vigili del Fuoco e una pompieropoli per i bambini.

Fonte: Vigili del fuoco Toscana - ufficio stampa

