A Fiesole arriva l'Ecofurgone Alia cinque giorni su sette

Dopo l’attivazione estiva a Pian di Mugnone, nel comune di Fiesole, adesso l’Ecofurgone di Alia Servizi Ambientali SpA riprende a pieno regime su tutto il territorio.

L’attivazione ed allineamento del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti, insieme all’estensione dell’Ecofurgone, permettono un presidio completo del territorio comunale, con la possibilità di fornire agli utenti servizi aggiuntivi, utili e capillari.

L’Ecofurgone, un mezzo attrezzato presidiato da operatori di Alia, permetterà alle utenze domestiche di consegnare tutti quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere esposti durante il “porta a porta”.

I cittadini potranno quindi conferirvi: olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti.

Alia Servizi Ambientali SpA e l’Amministrazione comunale hanno concordato, per il periodo invernale, il calendario settimanale che segue, sempre in orario 8.00 – 12.00, in concomitanza con i mercati settimanali:

Ogni lunedì alle Caldine (via di Bugia);

Ogni martedì a Compiobbi (p.zza Falcone e Borsellino);

Ogni giovedì a Pian del Mugnone (p.zza della Repubblica);

Ogni venerdì al Girone (p.zza Pertini)

Ogni sabato nel capoluogo, a Fiesole (p.zza Mino)

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il Call Center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure il form web “Dillo ad Alia”.

Fonte: Alia Spa

