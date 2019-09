Film School Network, venti scuole di cinema da tutto il mondo a Lucca

Venti scuole di cinema da tutto il mondo per una tre giorni tutta dedicata alla settima arte. Il futuro del cinema si discute a Lucca con Film School Network, nuovo progetto targato Metropolis e Accademia Cinema Toscana che mira a fare della nostra città un polo di riferimento per le scuole di cinema di tutta Europa e non solo. Film School Network si terrà a Lucca il 6, 7 e 8 settembre, tra il Cinema Moderno, dove avranno luogo le proiezioni, e l’Auditorium S. Romano, dove le scuole si ritroveranno per prendere parte a un congresso che, nei progetti dei promotori, vuole diventare un appuntamento annuale.

Il progetto Film School Network nasce per volontà della casa di produzione lucchese Metropolis, già protagonista in vari film festival (non ultimo quello di Manchester con il corto “Le piccole cose”, interamente girato nel centro storico di Lucca), e della sua scuola di cinema, Accademia Cinema Toscana. L’obiettivo è quello di creare una rete internazionale, attivare collaborazioni, promuovere lo scambio di esperienze tra le scuole, tra studenti e insegnanti, per condividere stili di insegnamento e immaginare il cinema del futuro.

A presentare il Film School Network sono stati questa mattina, giovedì 5 settembre, Emiliano Galigani, regista e produttore di Metropolis e direttore di Accademia Cinema Toscana e l’assessore alla cultura del Comune di Lucca Stefano Ragghianti.

«In questi sei anni di attività di Accademia Cinema Toscana abbiamo girato l’Europa e non solo, e ci siamo resi conto che ogni Paese ha la sua cinematografia, fa cinema alla sua maniera e quindi insegna cinema con un suo stile. Film School Network nasce dall’idea di creare una rete tra scuole ed è il primo format dedicato espressamente a questo scopo – ha spiegato Galigani – Alla mattina daremo vita e un vero e proprio festival dedicato del cortometraggio, con proiezioni di livello. Nel pomeriggio avremo, invece, il congresso. L’idea è di fare di Lucca il centro della rete che abbiamo creato e, al contempo, di promuovere la città come centro culturale e come sede di formazione, oltre che meta di turismo. Vogliamo ringraziare per il sostegno il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio che per noi sono interlocutori di livello, prima che sponsor delle nostre iniziative».

«Nell’analisi dei flussi turistici forse manca una voce che preveda eventi come questo, ma di fatto sono sempre di più le persone che raggiungono Lucca e vivono Lucca in occasione di eventi di formazione che di fatto rappresentano occasioni di promozione per la città – ha commentato Ragghianti – Eventi come Film School Network e realtà come Accademia Cinema Toscana richiedono tempo per affermarsi e creare un legame profondo con la città, ma sappiamo che questo avverrà e ringraziamo le realtà che si adoperano in questo senso».

Per tre giorni, professionisti del settore e giovani alle prime armi avranno la possibilità di incontrarsi e confrontarsi e, allo stesso tempo, vivere e conoscere Lucca. Il Cinema Moderno sarà il luogo deputato alle proiezioni di 25 cortometraggi che sono stati presentati dalle scuole nei vari festival internazionali e che verranno qui riproposti in tre sessioni mattutine, una per ciascuno dei giorni della manifestazione, a partire delle 9 fino all’ora di pranzo (l’ultima proiezione inizia alle 12). Tutti gli appuntamenti in calendario sono aperti al pubblico e gratuiti.

Tra i lavori proiettati, non mancheranno i corti realizzati dagli studenti di Accademia Cinema Toscana, la scuola di cinema che da sei anni a Lucca forma figure professionali nel settore del video e del cinema in tutte le sue declinazioni, dalla fiction al documentario, dalla pubblicità alla televisione e prepara giovani provenienti da tutta Italia a diventare registi, sceneggiatori, copywriter, montatori, operatori, assistenti alla fotografia e così via. Gli studenti attualmente sono 150 e il 60% di loro proviene da fuori Toscana.

I pomeriggi saranno invece dedicati all’approfondimento e si terranno in S. Romano, dove tavole rotonde e conferenze andranno a costituire un vero e proprio congresso che vedrà la partecipazione di professionisti delle scuole di cinema di tutto il mondo (sono circa 30 i docenti ed esperti presenti a Lucca in questi giorni) che si incontrano per condividere le loro conoscenze ed esperienze, confrontare metodi e argomenti e discutere i loro modi di affrontare le sfide che il cinema contemporaneo continua a presentare. La parte congressuale si terrà in lingua inglese ed è anche questa aperta al pubblico.

