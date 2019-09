Fridays For Future Firenze incontra Unicoop per la riduzione della plastica

Dopo la nostra mobilitazione di questa estate per la riduzione della plastica nei supermercati, oggi abbiamo incontrato degli esponenti di Unicoop Firenze (tra cui la presidente del consiglio di sorveglianza).

Durante l'incontro abbiamo presentato alcune nostre proposte per la riduzione dell'uso di plastica nei punti vendita che presenteremo anche ad altri supermercati quando avremo la possibilità di incontrarli.

Il confronto fra le nostre proposte ed alcune delle soluzioni che loro già adottano o sono in procinto di adottare è durato circa 2 ore.

Unicoop Firenze ha già messo in atto alcune pratiche virtuose e questo è sicuramente positivo, ma per motivi di mercato su alcuni aspetti non sono disposti a fare le scelte coraggiose che

sarebbero necessarie per un vero cambio di rotta.

Questo conferma quanto sia importante continuare a sensibilizzare, mobilitarsi e fare delle scelte consapevoli quando facciamo la spesa.

È importante rendersi conto che tutti noi come consumatori abbiamo il potere di influire sulle scelte di mercato e innescare i cambiamenti non più rimandabili!

Abbiamo concluso l'incontro prevedendo degli appuntamenti periodici per aggiornarci su eventuali progressi. A inizio dicembre ci sarà il primo di questi incontri.

Speriamo di incontrare presto anche altri soggetti della grande distribuzione.

Fonte: Fridays for Future Firenze

Tutte le notizie di Firenze