Come gestire l'acqua? A Pistoia corso gratuito per le aziende agricole

Come gestire al meglio il ciclo dell’acqua nell’azienda agricola. Il corso ‘Acqua, una risorsa da tutelare’ offre una grande opportunità alle imprese, che aiuterà a ridurre gli sprechi e a mettere a punto le migliori strategie di irrigazione, con risparmio di costi energetici e benefici ambientali importanti. Organizzato da Caict di Coldiretti Toscana, e finanziato con fondi del Psr della Toscana, il corso di formazione, gratuito, si terrà nella sede di Coldiretti Pistoia dal 19 settembre, 4 incontri per un totale di 20 ore di corso per imprenditori agricoli ed altri collaboratori aziendali.

“Il corso è un ulteriore tassello dell’ecosostenibilità, un insieme di buone pratiche che sempre più fanno parte del Dna delle aziende agricole –commenta Coldiretti Pistoia-. Gli imprenditori agricoli sono coinvolti attivamente per attuare tecniche del recupero delle risorse direttamente e l’acqua è la risorsa primaria da valorizzare e da non sprecare”.

Sono ancora i pochi posti, occorre iscriversi subito contattando la referente della formazione di Coldiretti Pistoia, Paola Conti, allo 0573/991046 – paola.conti@coldiretti.it.

Tra gli argomenti trattati. Caratteristiche dei cambiamenti climatici. Impatti sull’agricoltura e sulla disponibilità di acqua per l’irrigazione. L’innovazione tecnologica nella sostenibilità ambientale dell’irrigazione. Tecniche di irrigazione, criteri e strumenti di supporto alla progettazione degli impianti e alla pianificazione delle strategie irrigue finalizzate al risparmio idrico ed energetico. Le Misure del PSR 2014-2020 della Toscana a supporto della gestione e tutela della risorse idriche. Valutazione delle disponibilità e del fabbisogni idrici, bilancio idrico. L’importanza del bilancio idrico a differenti scale spaziali e temporali. Monitoraggio e gestione della risorsa idrica: Sistemi Operativi Integrati.

Tecniche produttive e interventi per la tutela delle acque dall’inquinamento. Conservazione dell’acqua. Stoccaggio e deflussi superficiali e interventi agronomici per la conservazione dell’acqua nel suolo.

Fonte: Coldiretti Pistoia – Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia