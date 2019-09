Giovani amministratori, la Lega manda Palazzo in missione a Olbia

Si terrà a Olbia, nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7, l'Assemblea Nazionale Giovani Amministratori, organizzata da ANCI, organo che riunisce i giovani politici da tutta Italia.

Per la Lega sarà presente il Consigliere comunale Eliseo Palazzo, che già ha partecipato ad alcune iniziative della Associazione dei Comuni Italiani.

"L'assemblea nazionale, giunta alla decima edizione, è sempre un'occasione per conoscere colleghi da tutta Italia e ragazzi con cui condividere esperienze già realizzate e progetti da poter attuare sui territori; un modo pratico per fare rete e arricchire il proprio bagaglio di conoscenze".

Palazzo, che nel 2017 ha vinto il concorso bandito da ANCI e Vodafone, per sviluppare una app per agevolare il collegamento tra cittadini e Pubblica amministrazione, parteciperà fra l'altro anche al tavolo di lavoro dal titolo "Sport, salute e benessere come leve di sviluppo del territorio".

"Credo che nel quadro generale delle buone pratiche, che la politica debba offrire alla cittadinanza, quelle relative al tema del dibattito rivestano un ruolo fondamentale. Il detto "mens sana in corpore sano" non deve essere un semplice mantra fine a se stesso, ma uno stile di vita che un'amministrazione comunale dovrebbe mirare a incentivare sempre più. Certaldo è una realtà già ricca di cittadini praticanti attività sportive di vario tipo e credo sia già un passo avanti rispetto ad altri territori. Penso che le basi siano buone e possano essere il seme adatto per uno sviluppo sempre maggiore di discipline già presenti, così come di nuove. Certaldo, città di profonda cultura e dal grande patrimonio storico e artistico - conclude Palazzo - può davvero riuscire a diventare polo attrattivo dal punto di vista dello sport e del benessere. Importante è avere spirito di iniziativa e capacità propositive, solo così il servizio al cittadino può avere un riscontro positivo in termini di benessere".

