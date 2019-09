Governo, Armentano (capogruppo Pd): "Auguri di buon lavoro. Impegno forte da subito"

“Al nuovo esecutivo che ha appena giurato faccio i migliori auguri di buon lavoro”. A dirlo è Nicola Armentano, capogruppo Pd in consiglio comunale a Firenze “C’è sicuramente bisogno di rimboccarsi le maniche e impegnarsi da subito, l’Italia non può attendere un minuto di più. - prosegue - Come ha ricordato il sindaco abbiamo bisogno di concretezza e di attenzione per i territori su tantissimi temi, a partire dall’ambiente, dallo sviluppo infrastrutturale, dall’economia e dal lavoro. In troppi aspettano risposte che in questi ultimi 14 mesi non sono arrivate e ora è necessaria una svolta. In particolare sulla sanità, tema che mi sta molto a cuore, mi aspetto un cambio di passo, per garantire innanzitutto un sistema pubblico equo, universale, di qualità e poi per quanto riguarda la valorizzazione delle professionalità. Urgono nuove assunzioni per risolvere finalmente la carenza di personale che sta diventando sempre più preoccupante. E poi chiarezza sulla formazione post laurea per armonizzare i percorsi necessari all’abilitazione altrimenti tanti nostri giovani medici non potranno esercitare la professione nel proprio paese: un dispendio di talenti che davvero non possiamo permetterci. Infine, sollecito un’attenzione alla sicurezza di medici e infermieri, molte volte esposti in corsia a situazioni di rischio e vittime di episodi di violenza anche gravi: è necessario individuare soluzioni che permettano finalmente maggiori controlli e più tutela per chi svolge un servizio fondamentale davvero troppo spesso in condizioni di difficoltà. Concludo con uno sguardo all’Europa, con un in bocca al lupo anche a Paolo Gentiloni, candidato unico alla poltrona di commissario italiano, incarico delicato e importante”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

