Governo giallorosso, Bertini (Pd): "Tre ministri passati dalla nostra Festa de L'Unità"

Dopo un agosto dominato dalla discussione politica è nato il nuovo governo giallorosso che ha visto un accordo su un programma politico tra le forze del Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e LEU.

“Come è stato sottolineato dai vari interventi durante l’assemblea comunale del Partito Democratico del 3 settembre – dichiara Gianluca Bertini, segretario comunale del Partito Democratico di San Miniato - rispetto ad una situazione impensabile fino a sei mesi fa il senso di responsabilità davanti al difficile momento economico e sociale e la necessità di un rilancio del nostro paese ha prevalso rispetto alle singole prese di posizione politiche e nelle due direzioni nazionali è senz’altro da sottolineare l’unità con il quale la segreteria nazionale del partito ha avuto il mandato per condurre la non facile operazione, rilanciando il partito democratico in un ruolo di primo piano.

Nel nuovo governo sono 9 i ministri del Partito Democratico, alcuni dei quali poche settimane fa hanno partecipato alla nostra Festa comunale dell’Unità che ha visto, durante le ventuno serate, un intenso programma di iniziative politiche e ricreative e una larga partecipazione di pubblico.

Ci riferiamo a Giuseppe Provenzano, nuovo ministro al Mezzogiorno, a Paola De Micheli, attuale vicesegretaria nazionale che andrà a ricoprire il ruolo di ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a Teresa Bellanova destinata al Ministero delle Politiche Agricole che potrà quindi essere un riferimento importante per le numerose imprese agricole presenti sul nostro territorio e per la valorizzazione dei nostri prodotti di eccellenza, concludendo con Graziano Del Rio, attuale capogruppo del PD alla Camera, che ha svolto un ruolo di concertazione di primo piano nell’intera operazione.

Augurando al nuovo governo un buon lavoro molti sono i temi importanti su cui lavorare, dalla prossima manovra finanziaria ad un nuovo rapporto collaborativo con l’Europa al sostegno e sviluppo delle politiche sul lavoro, la scuola, i giovani, l’ambiente, l’economia circolare, l’accoglienza, i diritti civili e tanti altri. Questo è l’impegno che tutti dobbiamo portare avanti per una società più giusta e più equa e per dare un futuro a questo nostro grande paese”.

Fonte: Partito Democratico di San Miniato

