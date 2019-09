Istituto Empoli Est, scambio di scuole: oltre 2mila bambini iscritti

Cambia, cresce e si migliora l’istituto comprensivo Empoli Est. Nel suo secondo anno scolastico di vita ci sono alcune novità. Arrivano 4 nuove scuole, ne escono tre.

Inoltre Empoli Est sarà per la prima volta sede del Centro Territoriale di Supporto (CTS), sarà quindi punto di riferimento a livello di tutta la provincia di Firenze per docenti, alunni, studenti e genitori di nuove tecnologie utili per il miglioramento nel processo di apprendimento e insegnamento, sviluppo e socializzazione, nell’ambito dell’integrazione e degli ausili.

Grazie all’attività svolta da questo centro, con il personale scolastico, le famiglie potranno usufruire in comodato d’uso di raffinate tecnologie utili per l’inclusione scolastica dei loro figli.

Le nuove scuole sono la primaria Leonardo Da Vinci, la primaria Carducci, l’infanzia Peter Pan e l’infanzia Pascoli. Escono dal comprensivo Est l’infanzia Rodari, e le primarie Cascine e Pozzale.

Quindi al momento ne fanno parte le scuole dell’infanzia di Ponzano, Cortenuova, Serravalle, Pascoli e Peter Pan; e le scuole Primarie di Ponzano, Serravalle, Carrucci, L. da Vinci e Naiana.

I numeri sono notevoli, partendo dagli alunni della scuola dell’Infanzia:

Ponzano: 114

Cortenuova: 46

Serravalle: 75

Pascoli: 130

Peter Pan: 94

Per un totale di 460 bimbi dai tre ai cinque anni.

Sono invece 938 le bambine e i bambini della scuola Primaria che risultano iscritti con la procedura on-line nel mese di febbraio e sono così ripartiti.

Ponzano: 193

Serravalle: 116

Carrucci: 230

L. da Vinci: 225

Naiana: 174

Alla scuola media Vanghetti sono presenti 681 alunni, per un totale di 25 classi, di cui 3 classi con indirizzo robotica e 6 classi ad indirizzo musicale. Di questa grande comunità scolastica fanno parte ad oggi quasi 190 docenti, che aumenteranno ancora. A questi si aggiungono una decina di assistenti amministrativi e 25 collaboratori scolastici.

Da quest’anno tutte le famiglie delle scuole coinvolte potranno fare riferimento alla segreteria di Via Liguria 1, all’interno della media Vanghetti. E come già da un po’ di tempo potranno apprezzare molte delle attività di cui sono protagonisti i propri figli tramite la pagina Facebook ufficiale dell’istituto. Ma non solo, FB e il canale Telegram della scuola continueranno a rappresentare per tutti una imprescindibile opportunità per essere informati in tempo reale di importanti comunicazioni e avvisi.

Fonte: Istituto comprensivo Empoli Est

