La Fiera di Casalguidi compie 134 anni, ospite speciale Red Canzian dei Pooh

E’ tutto pronto per la 134° edizione della Fiera di Casalguidi, una delle più antiche d’Italia che negli anni ha saputo mantenere vive le tradizione adeguandosi però ai tempi. La fiera si terrà dal 12 al 17 settembre e come sempre ogni serata sarà caratterizzata da momenti particolari dove non mancheranno le attrazioni. Da non perdere quelle di domenica con la tradizionale sfilata dei carri e la distribuzione di uva e focacce e di lunedì 16 che vedrà salire sul palco Red Canzian chitarrista dei Pooh. Ci sarà spazio anche per lo sport e la cultura con diverse iniziative.

“La Fiera di Casalguidi compie quest’anno 134 anni – afferma il sindaco di Serravalle, Piero Lunardi - con l’occasione saluto tutti i visitatori, gli espositori e tutti coloro che stanno lavorando

per offrire accoglienza e sicurezza. Saluto tutti coloro che hanno accettato l’invito a festeggiare con la nostra comunità. Una fiera che dura da così tanto tempo è un grande dono, una memoria custodita da generazione in generazione che si tramanda nel tempo conservando le origini e aggiungendo novità senza snaturarla. È anche una grande opportunità perché non si tratta solo di riempire degli spazi, ma di offrire occasioni preziose alle aziende del territorio in uno scambio reciproco. È una scommessa sulle persone, sulle loro capacità e sulle risorse. La nostra comunità ha sempre ricambiato con tanto affetto e partecipazione e questo è il motore e lo stimolo a proseguire e a rendere la nostra fiera sempre più bella. Il lavoro di squadra tra organizzatori e cittadini è la formula vincente che ci permette di realizzare una manifestazione come questa, garantendo un’offerta variegata e divertimento in totale sicurezza. Per questi motivi rivolgo i miei ringraziamenti a tutti coloro che passeranno per un saluto, agli organizzatori, ai volontari, ai bambini, ai dipendenti comunali e a tutte le associazioni del territorio che si sono adoperate per la sua riuscita. Buona fiera a tutti”

“La nuova veste della Fiera si riconferma anche quest’anno unica – dice l’assessore comunale al commercio e fiere, Benedetta Vettori – offrendo ai visitatori un programma ricco e variegato. I consueti sei giorni saranno arricchiti oltre che dal programma serale che culminerà con il concerto di un grande della musica italiana come Red Canzian, da eventi culturali e sportivi resi possibili grazie alle tante associazioni presenti sul territorio che si sono rese subito disponibili a collaborare. Il punto forte di una manifestazione storica come la Fiera di Casalguidi consiste proprio nel valorizzare quello che il territorio offre e mostrarlo ai cittadini giovani e meno giovani. E’ con grande soddisfazione che ringrazio chi ci aiuta a rendere la nostra fiera più bella anno dopo anno tenendo ferme le tradizioni, ma con qualche spunto di novità in più. Ringrazio il Comitato Fiera, un gruppo instancabile di volontari che da anni lavorano a questo evento, e Magama con Gerardo Lardieri che hanno intuito l’importanza della fiera e l’hanno reso ancora più unica. Ringrazio anche i dipendenti comunali per la disponibilità e il lavoro profuso”.

PROGRAMMA PIAZZA

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE

Palco Centrale – Serata Disco

Ore 21,00 Zucchero Celebration Band

‘’ UN INCREDIBILE VIAGGIO ATTRAVERSO LE PIÙ BELLE CANZONI DI

ZUCCHERO’’

VENERDI’ 13 SETTEMBRE

Palco Centrale ‘’ one night in disco’’

ore 21.00 Dj SET MANUEL G

a seguire Special Guest

Prezioso D.J

SABATO 14 SETTEMBRE

Palco Centrale – Serata Disco

Ore 21,00 Elisabetta Branchetti Presenta

“DANCE WITH ME” LE HIT degli anni 90

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Ore 15.30 scuola di ballo

“NEW LINE DANCE ONE”

ore 17.00 tradizionale festa dell’uva

‘‘SFILATA DEI CARRI”

DISTRIBUZIONE DI UVA,

VINO e

FOCACCIA

Ore 21,00 GIANNI DRUDI

con la Partecipazione di due Ballerine Brasiliane

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

Palco Centrale – Serata Disco

Ore 21,00 Setata musicale

’’RED CANZIAN IN CONCERTO’’

CHITARRISTA dei MITICI Pooh

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE

Palco Centrale – Serata Disco

Ore 21,00 “LA STRADA E LA STORIA DEL ROCK’’

Viaggio negli anni 60/70 con i “ROUTE 66”

Ore 23.00 TOMBOLA ( CINQUINA € 500, TOMBOLA € 2.000 )

ESTRAZIONE LOTTERIA AUTO

Ore 24.00 GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO

Zona sportiva

Mostra di Pittura Circolo Ariston “ANDREA BUGIANI”

Presente per tutta la durata della fiera

PROGRAMMA SPORT FIERA:

8/22settembre VI Memorial Franco Frosini (Fuicchio), categoria primi calci 2011;

12 settembre, ore 17, presso pista Atletica del Campo Barni gara Minisprint a cura del

Ciclismo Milleluci;

12-13 settembre, presso palestra comunale “, ore 20, “Volley in fiera” a cura di Volley

Milleluci e Atletica Ariston

14/15 settembre, presso il Tennis Club Casalguidi, torneo a squadre di beneficenza “Giochiamo un dritto per...”. Orari sabato14-20 e domenica 9-12

15 settembre, ore 9.30 Fiera Tour a cura di Freebike. Percorso in MTB di 30km con partenza dal circolo Milleluci.

15 settembre presso la palestra comunale alle ore 17.30 amichevole a cura di Uragano Volley e presentazione squadra

16/17 settembre, presso la palestra comunale, ore 20.30 amichevoli tra: 16 Virtus Bottegone vs Academy CG Aglianese

PROGRAMMA CULTURA

VENERDì 13 SETTEMBRE Ore 17,30

“Le regole di una famiglia felice”

di Erica Petruccini, pedagogista

SABATO 14 SETTEMBRE ore 17,30

“Casalguidi – notizie e documenti” di Don Alfredo Pacini – Ristampa presenta la dott.ssa Giovanna Frosini durante la presentazione del volume, ristampato per volontà dell’amministrazione, verranno proiettate foto storiche appartenenti ad Aldo Gargini, esperto del paese e fotografo passionista.

DOMENICA 15 SETTEMBRE ore 17,30

“La percentuale di Montale” e “Solitario Silenzio”

di Simone Piazzesi

Incontro con l’autore

LUNEDì 16 SETTEMBRE ore 17,30

“Pistoia e i suoi mercati, i vitelli, il loro commercio, la loro macellazione”

di Paolo Nesti

