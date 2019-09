Lavori al Palazzetto di Cerreto Guidi, ancora lievi disagi per la fine dei cantieri

Sono in via di ultimazione importanti lavori al Palazzetto dello Sport di Cerreto Guidi nella zona di Caracosta. Avviati a metà luglio hanno portato, fino ad oggi, alla realizzazione dei seguenti interventi:

-effettuata la rimozione della copertura e dei controsoffitti in amianto;

-nuova copertura;

-controsoffitti con isolamento termico;

-rimozione delle porte e delle finestre;

-sostituzione delle soglie;

-realizzazione del cappotto esterno (14cm);

-realizzazione intonaco.

Nonostante la ditta stia lavorando velocemente, rimangono alcuni interventi che saranno completati nei prossimi giorni. Si tratta, nello specifico di:

-installazione delle nuove porte e finestre;

-aperture delle finestre negli spogliatoi;

-imbiancatura degli esterni;

-apertura dei nuovi lucernari nel corridoio degli spogliatoi;

-installazione di pannelli fotovoltaici.

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha inoltre convenuto di aggiungere anche l’imbiancatura di tutto l’interno che sarà svolta nei prossimi giorni. L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole delle difficoltà nell’organizzazione degli orari e giorni di allenamento e si impegna per un rientro nel Palazzetto con un percorso di sicurezza per lunedì 16 settembre 2019 (senza l’uso degli spogliatoi).

“Si tratta - commenta il sindaco Simona Rossetti - di un intervento di dimensioni significative (1300mq) per un importo di €.845.000 per l’efficientamento energetico. Abbiamo seguito i lavori per tutta l’estate e cerchiamo di fare il possibile per far rientrare i giovani atleti quanto prima”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

